Nice, site pilote européen pour l'autonomie des seniors

Avec Nively, la start-up du 27 Delvalle et sa plateforme MentorAge®, un système intelligent de surveillance continue et d'alarme, Nice décroche une nouvelle expérimentation : la ville est retenue avec Trente en Italie comme site pilote suite à l’appel à projet "ESSENCE" de l'accélérateur européen EIT Digital (European Intitute of Technology) pour de nouvelles solutions dans la prévention de perte d’autonomie des personnes âgées.

Smart city pionnière sur la santé connectée et la silver économie, Nice décroche une nouvelle expérimentation : la ville devient "site pilote" à l'occasion d'un appel à projet européen sur l’autonomie des seniors. Avec la ville italienne de Trente, Nice vient en effet d’être sélectionnées comme site pilote suite à l’appel à projet "ESSENCE" de l’EIT Digital (European Intitute of Technology) remporté par Nively, une start-up du 27 Delvalle. Ce programme vise à expérimenter en 2017 de nouvelles solutions pour prévenir la perte d’autonomie des personnes âgées. La start-up de Giuliana Ucelli et Giuseppe Conti a initialement développé une solution de localisation en temps réel des appareils médicaux pour les hôpitaux et centres de santé. Une solution distinguée par le Label European Satellite Navigation Competition. Accueillie par l'incubateur PACA-Est, elle avait, avant de partir au 27 Delvalle, la pépinière niçoise spécialisée dans l'e-santé, Nively avait été la première start-up développée par l'EIT Digital, l'accélérateur européen dont une antenne est installée au Campus SophiaTech dans la technopole. A partir de sa technologie, la société s'est repositionnée ensuite. Elle a utilisé son expertise sur les technologies de localisation à l’intérieur des bâtiments pour arriver à MentorAge® un système intelligent de surveillance continue et d'alarme, conçu pour assurer la sécurité et la protection des personnes âgées dans les EHPAD et logements seniors. MentorAge® qui a été lancé en septembre à Nice lors 10ème conférence mondiale de la Société Internationale de Gérontechnologie permet de détecter les situations dangereuses auxquelles peuvent être confrontées les personnes âgées. Ce sont les chutes, l’errance nocturne, une personne qui se lève de son lit (par exemple dans le cas des personnes incapables de marcher seules), une personne qui entre dans un lieu (par exemple les toilettes) et ne sort pas après un temps donné. La détection de ces situations de danger sans le besoin d'une présence humaine constante, permet à la structure, EHPAD ou logement foyer, d’optimiser ses coûts de personnel et de proposer un service haut de gamme. L’un des principaux EHPAD à Trente (32 unités installées) a été le premier à utiliser la plate-forme technologique "Mentorage. Nice et son CCAS le testeront au cours de l’année 2017 au sein de l’un des foyers logements. L’expérimentation niçoise permettra d’améliorer encore ce produit qui a vocation à terme à équiper largement des établissements accueillant des personnes en perte d’autonomie. Nively a par ailleurs remporté le label "European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing". Voir l'article de WebTimeMedias.com (15 janvier 2016) : "Nice : reconnaissance européenne pour la start-up Nively" Giuseppe Conti et Giuliana Ucelli, les deux fondateurs de Nively, start-up qu'ils ont lancé à Sophia Antipolis puis développé à Nice.