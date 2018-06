Nice : SKEMA fête les 25 ans de STEM, son programme managérial

Programme pour managers, STEM de SKEMA Business School fête ses 25 ans à Nice en réunissant l'ensemble des diplômés (Sophia, Lille et Paris). L'anniversaire sera ainsi célébré sur la Promenade des Anglais le 9 juin à partir de 19 heures sur la Régence Plage du Radisson Blu. La grande école de commerce répond ainsi aux diplômés de ses différents campus qui avaient souhaité pouvoir se retrouver pour célébrer l’événement. Pour la seule région, quelque 600 managers et dirigeants ont suivi cette formation managériale de référence.

La soirée commencera par un bref discours d’accueil de Sophie Botte, directrice du programme, entourée de personnalités locales qui ont contribué au rayonnement de STEM, cela tout particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Ce programme pour managers cherche à apporter une vision globale et transversale de l’entreprise en combinant des enseignements diplômants liés aux domaines du management, marketing, finance et stratégie à un parcours de développement personnel et professionnel. Il s’adresse également à tous ceux qui envisagent de créer leur propre activité.

La prochaine promotion sera accueillie sur les campus de SKEMA en octobre 2018 pour 9 mois de formation à temps partiel, permettant le maintien d’une activité professionnelle. D’ici là, une "Master Class" ouverte à tous sur inscription est organisée le 8 juin à 10h15 sur le campus de SKEMA à Sophia Antipolis animée par les professeurs du programme. Pour s'inscrire.