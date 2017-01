Nice : SMSFactor lauréat du dernier Fast 500

Une société azuréenne au tableau d'honneur de la croissance : Infomotiv à Nice Mérida. Cette société plus connue sous son nom commercial de SMSFactor, figure au palmarès du Technology Fast 500 EMEA de Deloitte qui réunit tous les lauréats des Palmarès Fast 50 de la zone EMEA (Europe, Middle East et Afrique). La société, grâce à ses excellentes performances, se trouve à la 302ème place de ce classement qui réunit les entreprises à la plus forte croissance dans les domaines suivants : technologie, media, télécommunications, sciences de la vie et énergie. Sont ainsi pris en compte son chiffre d'affaires 2012 (172 K€ sur la base d’un exercice de 12 mois) et celui de 2015 (829 K€ sur la même base), ce qui donne sur quatre ans une progression de 657 K€, soit un taux de croissance sur cette période de 382 %.

Sébastien Magliolo, le PDG d’Infomotiv, attribue cette importante croissance aux services innovants et novateurs développés sur la plateforme SMSFactor depuis six ans, la qualité de l'expérience consommateur qui est proposée, le dynamisme de l'équipe. Un autre élément a évidemment été déterminant : le passage de la société de prestataire de services SMS à opérateur SMS.

La société qui compte devenir l'opérateur SMS français de référence a misé sur l'innovation. C'est ainsi qu'est notamment né un module Sondage SMS qui permet de réaliser des votes, des sondages mais aussi des enquêtes de satisfaction par SMS. Infomotiv prépare également une solution d’automatisation SMS qui sera la première du genre orientée 100%SMS et qui sortira en 2017. De quoi lui laisser espérer figurer dans de prochains Fast 500.