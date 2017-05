Nice Start(s) Up : astuces et pièges de la levée de fonds

L’association Nice Start(s) Up organise une table ronde sur la "Levée de fonds : astuces, pièges, risques", la thématique de prédilection d’une grande majorité de start-upers. Rendez-vous est donné le 15 juin à 19h30, restaurant le Gaglio à Nice (2 place Saint François). Animé par Christelle Lefebvre, chef du service économique du quotidien Nice-Matin, le débat réunira Me Serli Karagozyan, avocat d’affaires Talliance Avocats, Pierre-Jean Ollier, intervenant DSO, expert-comptable des start-up et 3 membres de Nice Start(s) up ayant récemment levé des fonds : 360&1, spécialisée dans l’analyse de la performance digitale; Lucie Labs, expert de l’objet intelligent; Navily, le guide côtier numérique.

L'alliance entrepreneur, avocat d'affaires et expert comptable

À cette occasion, l’association officialise son partenariat avec Talliance Avocats et le cabinet d’expertise comptable DSO. Une collaboration déjà active, qui a pour objectif d'apporter aux dirigeants de start-up les meilleures conditions pour une levée de fonds. En signant le partenariat, les trois entités choisissent de mettre leurs compétences respectives à disposition des entreprises innovantes qui souhaitent développer un projet d’envergure.

De plus en plus de start-up ont, en effet, recours à un financement extérieur de type fonds d’investissement et la procédure requiert des critères et des étapes qu’il ne faut surtout pas négliger. Il s’agit alors pour les futurs leveurs de s’adjoindre les services fondamentaux qui leur permettront de mener à bien leur projet dans les meilleures conditions. Pour un entrepreneur, être conseillé dès la création de son entreprise, par un expert-comptable et un avocat d’affaires constitue un gage de sérieux indispensable à l’égard des fonds et de meilleures chances de faire aboutir le projet.