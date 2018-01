Nice Start(s) Up et P Factory s'associent pour développer l'écosystème local

L'association Nice Start(s) Up et P Factory, l'accélérateur de start-ups en région PACA, vont signer un partenariat demain jeudi 25 janvier à 17h45 dans l’OpenLoft du CEEI NCA pour favoriser le développement de l’écosystème local. Chez P.Factory, c’est la tribu des startups qui prévaut. Chez Nice Start(s) Up aussi au travers de son collectif. Le partenariat cherche à rassembler les compétences, la force de frappe et le réseau de chacun. Concrètement, les deux entités dédiées aux startups vont créer ensemble des évènements spécifiques sur des thématiques répondant aux besoins précis des startups accompagnées par P. Factory ou membres de Nice Start(s) Up. Au-delà des simples informations théoriques que les entrepreneurs peuvent entendre ici où là, l’objectif est de répondre par des évènements sur-mesure à leurs besoins concrets et spécifiques, est-il précisé.