Nice : trois salons d'orientation Studyrama en un demain samedi

Nice accueille trois salons d’orientation Studyrama demain samedi 5 octobre de 9 à 17 heures au Palais des Expositions : le 6e Salon Grandes Ecoles (commerce, ingénieurs), le 20e Salon Etudes Supérieures et le 3e Salon Des Formations Santé, Paramédical et Social. "Quels cursus privilégier ? Comment intégrer une grande école ? Comment se préparer aux concours ? Pour aider les lycéens et étudiants à s’assurer une orientation réussie, Studyrama organise le salon des Études Supérieures, événement orientation de référence depuis 20 ans à Nice, le salon Grandes Écoles et le salon des Formations Santé, Paramédical et Social, un secteur en pleine mutation suite à la réforme de la PACES", explique Valérie Ferrasse, Responsable du Salon.

Cet événement, qui a rassemblé 8.500 visiteurs l’an dernier, est destiné aux lycéens et étudiants à la recherche d’une formation supérieure, réorientation ou spécialisation. L’occasion, pour eux et leurs parents, d’échanger avec les responsables, professeurs et élèves des établissements présents. Des conférences et ateliers, accessibles à tous, seront animés par des spécialistes de l’orientation et permettront aux visiteurs d’obtenir des réponses à toutes leurs interrogations.

- Le Salon Grandes Ecoles (commerce, ingénieurs). Il regroupera des grandes écoles de commerce & d’ingénieurs et classes préparatoires de la région PACA mais aussi des grandes écoles nationales accessibles après un Bac, une prépa ou un diplôme universitaire. L’occasion de s’informer sur les modalités d’accès aux grandes écoles (concours, tests écrits et orales, banques d’épreuves…). Quelques grandes écoles présentes sur le salon : Lycée Masséna Nice / Stanislas Cannes / EPF / Seatech Toulon / SKEMA Sophia / EDHEC Nice / Kedge Marseille…

- Le Salon Etudes Supérieures. Il répond au besoin des lycéens et de leurs parents souhaitant s’informer de plus en plus tôt dans l’année sur les formations supérieures. Studyrama propose aux visiteurs de découvrir plus de 500 formations de Bac à Bac+5, en initial et en alternance. Établissements présents : Lycées proposant des BTS et des prépas, CFA, IUT, universités, écoles de commerce & d’ingénieurs et écoles de métiers spécialisés.

- Le Salon Des Formations Santé, Paramédical et Social. Les métiers du secteur de la santé sont actuellement en pleine mutation suite à la réforme votée en septembre 2018 qui instaure le remplacement de la PACES par le Portail Santé et modifie donc les modalités d’accès aux filières de la santé. Un salon avec plus de 100 formations de CAP à BAC +6, en initial et en alternance, dans des domaines variés tels que : le marketing sportif, l’étiopathie, l’entraînement sportif, la psychologie, la pharmacie, l’aide sociale, la chiropraxie, la préparation physique et mentale, l’orthophonie, l’éducation spécialisée, l’aide à domicile, l’événementiel sportif…

Au programme également, des conférences sur Parcoursup, les grandes écoles, l’accès au Portail Santé... ainsi que des ateliers d’orientation, animés par des conseillers de Ton Avenir, pour aider les jeunes à définir leur projet d’études.

A noter deux autres salons les 17 et 18 janvier 2020, même lieu : le Salon des Formations internationales de Nice et le Salon Studyrama des Formations du Numérique de Nice.