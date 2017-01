Nice : un "Apéruche" autour des Tech For Good

Un apéritif table-ronde dédié aux Tech For Good et au #DigitalImpact2017 : c'est le thème de l'Apéruche (apéritif de la Ruche) qui aura lieu mardi 10 janvier de 19 à 21 heures à Nice dans l'espace de coworking "Les Satellites" (15 avenue Georges Clémenceau). Les projets "Tech For Good" sont les projets qui allient solution digitale et impact sociétal. De plus en plus d’entrepreneurs engagés s’appuient sur le numérique pour apporter des solutions innovantes aux grands enjeux de notre territoire. C'est eux qui seront à l’honneur lors de cet Apéruche.

A cette occasion, la Ruche lancera aux côtés de ses partenaires, son nouveau programme d’accélération "Digital Impact", qui cible les projets à fort potentiel utilisant le numérique pour un impact positif. Vous avez un projet alliant numérique et impact territorial ? Vous développez une solution digitale pour un monde plus juste et plus durable ? Vous êtes curieux ou passionnés ? C'est à vous que ce programme s'adresse. Le concours Digital Impact a pour ambition de détecter, promouvoir et soutenir les entrepreneurs qui développent des projets numériques pour répondre aux grands enjeux de nos territoires, en leur proposant un programme d’accompagnement d’excellence multi-partenaires et un ancrage régional fort.

Programme de la soirée de présentation :

19h - mot d'accueil par Sophie Vannier, Directrice du Réseau des Ruches, cofondatrice de La Social Factory et Marianne Petit, Cofondatrice de la Ruche Nice

19h15-20h15 : table ronde sur échanges et retours d'expérience avec des acteurs locaux du #TechForGood :

Laurent Delannoy , fondateur d’Avencod (insertion des personnes autistes par le numérique)

20h15 : présentation du Digital Impact, avec la Social Factory par Sophie Vannier

20h30 : Apéritif