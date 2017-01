Nice : un Azur Digital Day sur les réussites de la French Touch

Appréhender les nouveaux enjeux de l’ère digitale, de l’Internet mobile, des réseaux sociaux et des objets connectés: c'est l'objectif des rendez-vous Azur Digital Day dont la 3ème édition aura lieu le 3 février à Nice au Stade Allianz Riviera sur le thème "Réussites digitales : La French Touch". A travers des tables rondes, présentations, interviews, une dizaine de speakers d'envergure locale, nationale et internationale, représentants de la French Touch, se relaieront sur scène de 14 à 17 heures. Place ensuite au networking et aux animations de 17 à 20 heures.

Si l’expression "French touch" a été popularisée par le succès de la musique électronique française dans le monde, elle est désormais appliquée à de nombreux secteurs. La "French touch" incarne l’expertise, la créativité et l’esprit d’innovation. Le digital, vecteur de cet esprit est remarquablement présent dans l’évolution de différents segments, de la gastronomie à la technologie, du tourisme à l’industrie en passant par la mode, le design, la santé, la publicité et bien d’autres.

Partenaire de ce rendez-vous qu'organise Cécile Baesa Talec, une passionnée du digital, la Caisse d'Epargne Côte d'Azur, dans le cadre de son premier challenge innovation sur le thème de "Ma banque de demain", a choisi cet événement pour élire et remettre les prix aux lauréats. En plus du Prix du Jury Cecaz, un Prix du Public Azur Digital Day sera remis.

