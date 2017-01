Nice : un concert de MEDI contre le cancer

Un concert contre le cancer. Le chanteur MEDI, le Pôle de Recherche du Centre de Lutte Contre le Cancer Antoine Lacassagne, et la BlackBox (salle de concert de Nice) co-organisent le 14 janvier à 20 heures un concert-événement au profit de la recherche contre le cancer. Artiste complet (chanteur, musicien, compositeur, producteur) ayant grandi et débuté sa carrière à Nice, MEDI assure en 2016/2017 une trilogie de concerts solidaires à la salle BlackBox accompagné de son groupe #TheCrew. Le 2ème volet de cette série de concerts est destiné à aider au financement de projet de recherche contre le cancer au Centre Antoine Lacassagne de Nice autour d’un événement festif et musical.

Sur place, avant le show, l’équipe du Pôle de Recherche sera présente afin d’informer et présenter au public la Recherche Clinique et les projets phares en cours au Centre Antoine Lacassagne. Le public aura également la possibilité de faire sur place des dons. Une buvette proposant snacking et boissons sera tenue avant pendant et après le concert. L’ensemble des recettes (boissons, restauration, versements libres pour l’entrée, dons sur place) sera reversé au Pôle de Recherche. La première partie sera assurée par Mariana Nisia Bühring.

