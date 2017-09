Nice : un directeur pour le futur Campus régional de l'apprentissage

Ancien directeur régional Auvergne-Rhône Alpes de l'AFPA (Association de formation professionnelles des adultes) Vincent Demas a pris ses fonctions mi-août à la CCI Nice Côte d'Azur. Il a pour mission de pilotea le futur Campus régional de l'apprentissage et de la formation de Nice Eco-Vallée et sera également en charge de toutes les activités formation et apprentissage à la CCI.

S'il ne devrait pas ouvrir au coeur de Nice Eco-Vallée avant la rentrée 2020, le Campus régional de l'apprentissage et de la formation a déjà son directeur : Vincent Demas. Ancien directeur régional Auvergne-Rhône Alpes de l'AFPA (Association de formation professionnelle des adultes) avec la responsabilité de 18 centres de formation et 700 collaborateurs, il a pris ses fonctions le 16 août dernier à la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur en qualité de Directeur du Campus Régional de l’Apprentissage et de la Formation. Il sera également en charge de toutes les activités formation et apprentissage à la CCI Nice Côte d’Azur, aux côtés de Laurent Lachkar, Vice-Président élu. C'est ce que précise la Chambre qui pilote ce grand projet structurant de campus régional (24.000 m2, 1.800 apprenants, 83 M€ d'investissement dont 27 pour la CCI). Une carrière dans la formation professionnelle Un mot sur le parcours de Vincent Demas. Il a commencé en 1990 comme Conseiller en formation à l’OPCA de la branche du BTP. En 1995, il intègre l’AFPA Bretagne, organisme spécialisé dans la formation professionnelle continue. Il fera carrière dans l'AFPA et gravira les échelons pour être successivement : manager de la structure AFPA Drôme-Ardèche, Directeur Territorial de l’AFPA Rhône Sud, puis Directeur de l’alternance AFPA en appui des directions régionales, pour finalement prendre en 2013 la direction régionale Auvergne-Rhône Alpes. Il aura aujourd'hui pour mission principale de piloter le futur Campus Régional de l’Apprentissage. Un campus qui affiche ses ambitions. En proposant des formations en alternance du CAP à l’Ecole d’Ingénieurs, en offrant des solutions d’hébergement intégrées dans le complexe, en mettant à disposition des services d’accompagnement de la CCI Nice Côte d’Azur, il entend être l’équipement de référence pour répondre, en liaison avec les professionnels, aux besoins en formation des entreprises et des filières d’avenir de notre territoire. Un vrai challenge pour les années à venir, challenge qui vient s'inscrire dans la volonté du nouveau gouvernement de jouer à fond l'apprentissage.