Nice : un Grand Prix Social Medias pour Easyparapharmacie

Créée en 2007 à Nice, la société Easyparapharmacie joue à fond le monde nouveau des "influenceurs". Elle a reçu à Paris un Grand Prix pour ses activités "live" sur les plateformes sociales, tandis qu'un prix était remis à son égérie, Sylvie Tellier, l'ancienne Miss France qui anime sa cérémonie annuelle des Social Beauty Awards avec 5 millions de "followers" sur Instagram...

Une nouvelle distinction pour Easyparapharmacie dans le monde en émergence des "influenceurs", ces nouveaux "porte-voix" des marques. La société niçoise, leader de la parapharmacie en ligne a ainsi reçu la semaine dernière à Paris un Grand Prix Social Media qui distingue les collaborations avec des influenceurs qui ont généré de l'engagement, des visites et des ventes pour les marques. Ce prix, remis à Gaelle Dauger, directrice générale, lui a été attribué dans la catégorie "live" (dispositif utilisant les fonctionnalités Live des plateformes sociales). (Photo DR : le prix remis à Gaelle Dauger, à gauche sur la photo).

A cette occasion un "prix de l'influenceur by Easypharmacie" a été attribuée à Sylvie Tellier. Ancienne Miss France devenue femme d'affaires, elle anime et a prêté son visage à la cérémonie des Social Beauty Awards. Il s'agit d'un événement national qu'Easyparapharmacie organise sur quatre jours en avril depuis 2018 pour récompenser les produits de beauté les plus plébiscités par les "digital influencers" et qui réunit une trentaine d'influenceuses ainsi que les grands laboratoires cosmétiques. Un événement qui rayonne en plein sur les réseaux avec plus 1.500 stories réalisées entre janvier et avril, et près de 5 millions de followers atteints sur Instagram.

Créée en 2007 par une association entre pharmaciens et logisticiens, spécialisée dans la parapharmacie et la coiffure, Easyparapharmacie (50 personnes) est devenue leader de la parapharmacie en ligne. Elle met en avant quelque 20.000 références et plus de 700 marques, dont les plus recherchées (Avène, La Roche Posay, Bioderma, Caudalie, Vichy.. et revendique une moyenne de 1.500 commandes par jour et un total d'environ 450.000 colis envoyés en 2018. Elle a déjà été élus élue meilleure enseigne pour la qualité de service par le magazine Capital en 2018, "Formidable e-commerçant" et Site de l’année 2016.

Photo DR : Sylvie Tellier, Miss France 2002 qui a prêté son visage et anime les rendez-vous Social Beauty Awards d'Easyparapharmacie.