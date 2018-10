Nice : un laboratoire commun public-privé pour la recherche spatiale

L’Observatoire de la Côte d’Azur, le CNRS et l’Université de Nice Sophia Antipolis créent un laboratoire de recherche commun avec le Cannois Thales Alenia Space. Les travaux de la nouvelle entité porteront sur les systèmes optiques et l’instrumentation embarquée, les missions d’astrophysique et d’exploration planétaire, les géosciences pour les sciences de l’Univers et l’Observation de la Terre. La convention portant sur la création de ce laboratoire commun sera signée mercredi 10 octobre à 10 heures, à l'Observatoire de la Côte d’Azur à Nice (Salle La Nef).

L’objectif de ce partenariat est de faciliter le développement de recherches en commun entre les parties, de faciliter la valorisation des travaux de recherche, le développement de logiciels et de méthodes applicables à des réalisations industrielles avancées, de mettre en avant une équipe forte pour la participation à des programmes de recherche nationaux et internationaux.

Des thématiques précises de coopération ont déjà été identifiées, et parmi elles :

Les nouvelles structures de réseaux de satellites ;

Des missions scientifiques telles que AIM1 ("Asteroid Impact Mission") ou LISA2 (observatoire spatial d’ondes gravitationnelles) ;

La combinaison des données spatiales avec d’autres capteurs pour de nouvelles applications d’observation comme les écosystèmes côtiers ;

Des études optiques de caractérisation de la lumière parasite ou de nouveaux concepts d’instruments pour grands télescopes.

Certaines d’entre elles font déjà l’objet de collaborations, notamment à travers l’accueil et la formation de doctorants.