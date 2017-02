Nice : un nouveau site Web pour le Centre Antoine Lacassagne

Dans le cadre de la Journée Mondiale Contre le Cancer le samedi 4 février, le Centre Antoine Lacassagne (CAL), centre de lutte contre le cancer de Nice, a lancé son nouveau site internet : www.centreantoinelacassagne.org. Avec une architecture dynamique, un design moderne, une ergonomie intuitive, ce nouveau site se veut plus moderne et plus innovant. Grâce à une navigation simplifiée, il propose aux internautes un accès rapide aux informations recherchées. Il ouvre ainsi sur les différents pôles du CAL (médecine, radiothérapie, face-cou, laboratoires…) qui traduisent son ambition faire bénéficier à tous les patients des innovations qui vont révolutionner la médecine de demain. Outre toutes les informations pratiques, il couvre les différentes activités du CAL dans les soins, la recherche et l'enseignement hospitalo-universitaire en cancérologie.