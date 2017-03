Nice : un salon pour l'apprentissage et l'alternance

La 3ème édition du Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance de Nice aura lieu les vendredi et samedi 17 et 18 mars à Nice Acropolis (Espace Méditerranée). L'alternance séduit à la fois les étudiants à la recherche d'expériences pratiques et les entreprises qui trouvent ainsi des jeunes immédiatement opérationnels. Ce type de formation permet à la fois d'obtenir un diplôme et d'acquérir de l'expérience professionnelle et concerne tous les niveaux, tous les profils, du CAP au bac+5, dans un grand nombre de secteurs. La tenue à Nice d'un salon dédié à l'alternance et l'apprentissage représente aussi, pour tous ceux qui envisagent de s'orienter ou de poursuivre leurs études dans cette voie, une occasion de s'informer sur son fonctionnement.

Des jobs dating, des conférences, des stands (plus de 80 exposants donnant accès à des secteurs porteurs tels que la communication, l'hôtellerie, le BTP, ou encore l'industrie) permettront d'aller plus loin. Ils offriront à chacun la possibilité d'être mis en contact direct avec des entreprises, des professionnels, des institutionnels et des organismes de formation pour poser toutes les questions concernant les études, les métiers, les contrats différents contrats, à Nice et dans la région PACA.

Ce salon est organisé par l'Etudiant, en partenariat avec la CCI Nice Côte d'Azur, la Délégation des Alpes-Maritimes de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région PACA et l'Université Nice Sophia Antipolis. L'inauguration aura lieu vendredi 17 mars à partir de 14 heures.

