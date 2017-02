Nice : un scanner 4D pour le Centre Antoine Lacassagne

L’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie inaugure jeudi 23 février un scanner 4D (4D pour 4 dimensions, 3 pour l’espace et 1 pour le temps). Il a été acquis par le Centre Antoine Lacassagne grâce à un don de la Fondation Stavros Niarchos. Avec cette nouvelle technologie et le système Sentinel, l’Institut Méditerranéen de ProtonThérapie pourra prendre en charge des patients atteints de tumeurs dites "mobiles", c’est-à-dire qui oscillent avec la respiration. En effet, pour ces tumeurs, un scanner 4D est nécessaire pour réaliser un "film" de la tumeur. L’équipe médicale peut ainsi repérer précisément les déplacements de la tumeur avec la respiration et définir les limites à irradier. L’appréciation de ces déplacements est d’autant plus cruciale chez les enfants en bas âge pour lesquels les organes sont proches les uns des autres.