Nice : une année 2016 dense pour le club Smart Grid Côte d'Azur

La Côte d'Azur s'est mise en pole position sur les "smart grids", les réseaux électriques intelligents. Ils vont transformer la production et la distribution d'électricité dans les années qui viennent. Dès 2010, la CCI Nice Côte d'Azur s'était intéressée à ce sujet qui était alors très nouveau. En partenariat avec la Caisse des Dépôts, elle avait mené une étude de définition de la filière avec un plan d’actions (2010 et 2015) élaboré en collaboration avec la Métropole Côte d'Azur et l’EPA Plaine du Var, ainsi qu’un consortium de 36 partenaires industriels et institutionnels.

La création d'un Club Smart Grid Côte d’Azur en novembre 2014 est née de cette initiative. Devenue association pilote dans ce domaine, le club dressera le bilan de ses actions 2016 et tracera les perspectives 2017 lors de sa réunion annuelle générale, jeudi 2 février à 17h45 dans les locaux de la CCI Nice Côte d’Azur en présence de Jean-Pierre Savarino, président de la CCI.

Une année 2016 dense. Parmi les réalisations, sont à citer le Guide des recommandations pour des bâtiments Smart Grids Ready, la route du savoir-faire azuréen Smart Grids, une cartographie des métiers Smart Grids, sans oublier l’organisation de conférences telles que "La Côte d’Azur, territoire pilote des quartiers connectés", "Solutions d’efficacité énergétiques pour l’industrie du futur" et la participation à des conférences d’envergures locales (Trophées Plan Climat du Département des Alpes Maritimes) et nationales (Innovative City 2016, IBS 2016…).

Pour la suite en 2017, les objectifs sont à la fois de "comprendre les exigences des donneurs d’ordres pour agir et réussir ensemble" et de renforcer la participation des membres ou en attirer de nouveaux (de la conception à l’exploitation et l’usage des bâtiments). Les prochaines étapes sont à coordonner : suite du guide de recommandations SGR, cartographie des besoins de formations Smart Grids, prolongation de la Route du savoir-faire local et renforcement du "Portail de l’énergie pour l’entreprise" comme vitrine, pour n’en citer qu’une partie.