Nice : une Maison Digitale pour la formation des femmes

Une première Maison Digitale dans les Alpes Maritimes, à Nice, pour la formation des femmes : c'est ce qu'ont inauguré hier au 33 avenue Jean Médecin à Nice le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) des Alpes Maritimes et la Fondation Orange. Ce dispositif de formation créé et financé par la Fondation Orange, vise à (re)donner une employabilité et une autonomie à des femmes sans qualification et sans emploi déjà aidées par le CIDFF. La Fondation Orange s’engage ainsi pour que les femmes en difficulté bénéficient d’un programme de formation numérique au plus près de leurs besoins.

Aidées par les bénévoles Orange, elles pourront mieux maîtriser les outils numériques et trouver aussi des opportunités de partage et d’échange. Un mouvement de fond : au total, 118 Maisons Digitales, dont 48 en France, auront ouvert leur porte d’ici à la fin de l’année 2017 dans tous les pays où Orange est présent avec sa Fondation. Quelque 11 000 femmes en bénéficieront. La Fondation Orange fait de l’éducation numérique sa priorité d’action pour l’égalité des chances et déploie également plusieurs programmes de mécénat pour les jeunes déscolarisé(e)s & sans qualification comme les FabLabs Solidaires.