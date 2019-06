Nice : Visiplus academy inaugure une 4ème agence et recrute

Initialement agence de marketing on line, Visiplus, créée en 2002 à Sophia Antipolis par Régis Micheli, est devenue avec Visiplus Academy la référence des formations professionnelles au digital. Avec l'accélération de la transformation digitale des entreprises, cette activité est en fort développement (10 M€ de CA en 2018 et +30 % de croissance). D'où l'ouverture d'une 4ème agence à Nice et le lancement d'un plan de recrutement d'une trentaine de personnes.

En pleine croissance, la société sophipolitaine Visiplus academy inaugure à Nice, le 27 juin prochain, l’ouverture de sa 4ème agence au 24 rue Assalit ! Parallèlement, le fort développement de cette entreprise spécialisée dans la formation professionnelle (10 M€ de CA en 2018 et +30 % de croissance de son activité) l'amène à lancer un ambitieux plan de recrutement pour 2019. Aussi, à l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle agence, Visiplus academy, à la recherche de nouveaux talents, invite les candidats à son premier Afterwork Recrutement, le jeudi 27 juin dès 18h30 à 20h30.

Plus de 30 postes sont à pourvoir rapidement pour la nouvelle agence de Nice mais aussi au siège social à Sophia-Antipolis : Business Developer, Coach Commercial(e), Growth Hacker, Directeur(trice) Marketing Digital, Chargé(e) de sourcing, Responsable des Relations Entreprises… Désormais présente dans les régions Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et plus fortement en PACA, Visiplus academy est née de la volonté de travailler avec ses clients dans une vraie démarche et philosophie du transfert de compétences.

Fondée en 2002 par Régis Micheli, acteur connu et reconnu de l'industrie du "Marketing de la recherche", l’entreprise est devenue la référence des formations professionnelles au Digital avec plus de 10.000 professionnels formés en 17 ans, un catalogue de plus de 100 formations (qualifiantes, certifiantes et diplômantes en digital learning).

"Avec l’accélération de la transformation digitale, les entreprises doivent réinventer leur business model, repenser leur organisation, intégrer les outils du digital, développer la culture numérique de leurs collaborateurs, attirer et fidéliser les meilleurs talents", estime Régis Micheli, Président de Visiplus academy. "50 % des emplois seront transformés dans les 10 ans qui viennent, 10 à 20 % seront créés, autant vont peut-être disparaître. Si le digital impacte fortement les métiers du marketing, il bouleverse et accélère aussi l’évolution de tous les autres, commercial, RH, relation client…."

"Les professionnels l’ont compris : acquérir et développer ses compétences digitales sont une nécessité", poursuit Regis Michelis. "Le fort accroissement de notre activité est un formidable levier pour nos collaborateurs. Ils sont boostés par les nouveaux enjeux et nous devons répondre aux demandes de plus en plus importantes par le recrutement de nombreux nouveaux talents." C'est dans ce contexte que s'inscrit le prochain Afterwork Recrutement à Nice.