"NiceTramConnect" : les quatre lauréats de l'appel à projets

Les lauréats de "NiceTramConnect", l’appel à projets lancé par la Métropole Nice Côte d’Azur et ses partenaires pour inventer les services numériques du tramway de demain, sont connus. Dans la catégorie Startups : 1er prix – Facebots; 2ème prix – MyVisito. Dans la catégorie Porteurs de projet : 1er prix – TramDam; 2ème prix – OptiFlow. Ils ont été désignés au terme d’une compétition de 5 mois conclue par une audition finale à l’IMREDD (Institut Méditerranéen du Risque, de l'Environnement et du Développement Durable), par un jury que présidait Christian Tordo, adjoint au Maire de Nice, délégué entre autres au Numérique.

Lancé au cours de de la sixième édition du Salon international Innovative City, en juillet dernier, l’appel à projets NiceTramConnect visait à imaginer puis expérimenter des applications fixes ou mobiles pour tous les publics, de l’usager régulier au voyageur occasionnel jusqu’au touriste d’affaires ou de loisirs et ce, dans le contexte international qui caractérise le territoire. Ces services devaient répondre à des thématiques comme "le tramway, nouveau terrain de jeu et lieu d’expériences" ainsi que "comment connecter la ville et son tramway." Au total, 57 dossiers de candidature ont été reçus.