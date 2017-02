Nouveau procès en vue dans l'affaire de la tour Odéon de Monaco

L'affaire de la tour Odéon de Monaco n'est pas terminée comme pouvait le laisser penser le jugement rendu le 25 janvier dernier par le Tribunal correctionnel de Marseille. En effet, le parquet de Marseille, selon l'agence Reuters, a décidé de faire appel de ce jugement qu'il a estimé trop clément envers les élus locaux et promoteurs immobiliers poursuivis pour fraude, corruption, et blanchiment d'argent sur la Côte d'Azur et Monaco. Suite à une retentissante "opération mains propres", ces derniers étaient accusés d'actes de corruption active visant à faciliter la construction de ce double gratte-ciel de 170 m de haut et 49 étages bâti à Monaco et livré en 2015.

Onze prévenus dont Gérard Spinelli, maire (DVD) de Beausoleil, et Claudio et Paolo Marzocco, les promoteurs de la tour Odéon de Monaco, avaient été jugés par le Tribunal correctionnel de Marseille qui a prononcé la relaxe pour le maire de Beausoleil et les deux promoteurs et des peines de prison assorties du sursis pour d'autres prévenus (3 ans de prison avec sursis pour Lucette Vestri, l'épouse de l'ancien sénateur-maire de St-Jean Cap Ferrat René Vestri, 3 ans avec sursis également pour Lino Alberti, l'entrepreneur monégasque).

La date du nouveau procès devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'aurait pas encore été fixée.