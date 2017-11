Nouveau à Sophia : "The Lunch Break" pour s'amuser et réseauter

Une nouvelle façon de développer son réseau professionnel ! C'est ce que lance avec "The lunch break" la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, via les pépinières d’entreprises Starteo et Business Pôle. La "première" de cette nouvelle animation à destination des entreprises est programmée le jeudi 7 décembre de 12 à 14 heures au Business Pôle et se tiendra sur le thème de l'Escape Game Corporate. Plongés dans un décor spécialement imaginé pour l’occasion, les participants devront résoudre les énigmes du professeur Ben Gates et mettre à profit leur réflexion et leur esprit d’équipe afin de mener à bien leur mission. Surprises, humour et ébullition de neurones sont au programme de ce Team Building d'un nouveau genre!

Les Lunch Break sont conçus comme des animations ludiques et créatrices de valeurs. Elles permettent ainsi aux entrepreneurs de développer des facteurs clés de succès tels que l’art de la négociation, la coopération, l'intelligence collective, le partage et la convivialité!

