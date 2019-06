Nouveau tronçon tram : la partie souterraine déjà connectée 3 et 4 G

Dans le cadre du projet d’extension de la ligne Ouest-Est du tramway de Nice inaugurée aujourd’hui, les usagers peuvent dès à présent bénéficier, quel que soit leur opérateur (Bouygues, Free, Orange ou SFR), d’une couverture 4G optimale. C’est en effet la première fois en France qu’une ligne de transport en commun souterraine est équipée des réseaux 3G et 4G dès sa mise en service. Une première qui a pu être menée grâce à une coopération entre les quatre opérateurs de téléphonie mobile et la métropole de Nice afin d’apporter de la connectivité à l’ensemble de leurs clients dès l’ouverture des stations de tramway.

Bouygues Telecom, désigné comme opérateur pilote et interlocuteur unique auprès de la métropole, a réalisé et déployé pour l’ensemble des opérateurs mobiles les infrastructures techniques et antennaires. Les travaux qui ont démarré en mars 2019, comprennent l’installation d’un système d’infrastructures mutualisées, réparties sur trois kilomètres de tunnels ainsi que dans quatre stations, dont les quais et salles de billetterie.

Le coût de l'opération représente 1 million d'euros, financé par l’ensemble des opérateurs, avec le soutien technique et logistique de la métropole.