Nouvelle bière brassée à Nice, Blue Coast affiche ses ambitions

Les bières artisanales, à l'instar du vin, ont désormais le vent en poupe. Mais à Nice, la Blue Coast Brewing Company a frappé fort en levant 2,5 M€ auprès d'investisseurs prestigieux, en brassant à Nice près d'Allianz Riviera et en annonçant de grosses ambitions pour sa Blue Coast : 600.000 litres en 2018 et 1,1 million en 2019. Mené par deux passionnés, Natasha Frost-Savio et Roberto Savio, le pari est lancé.

Si ce n'est pas la seule brasserie ouverte dans les Alpes-Maritimes, Blue Coast a frappé fort. Née en en septembre 2017, la nouvelle bière artisanale brassée à Nice par la Blue Coast Brewing Company a bénéficié d'une levée de fonds de 2,5 M€ auprès de plusieurs investisseurs privés prestigieux. Installée sur le chemin de Saquier à Nice, à proximité des grands projets immobilier de Nice Eco Vallée et du Stade Allianz Riviera, cette nouvelle brasserie a de grands objectifs : la production de 600.000 litres en 2018 et de 1,1 million l'année suivante, 2019.

Pour marquer le lancement de la production, Blue Coast Brewing Company a choisi d'ouvrir ses portes au grand public chaque samedi. La première a eu lieu samedi dernier, le 4 novembre. Elle a permis de découvrir les locaux et les 4 premières recettes de bière de cette nouvelle marque niçoise, tandis que pour l'occasion, un food truck (le "5th Avenue") était invité. Chaque samedi ainsi, de 12 à 20 heures, le grand public pourra venir profiter d’un moment convivial autour d’une blonde du pays assortie aux spécialités de chaque nouveau food truck invité.

A l'origine de ce projet, deux passionnés par la bière artisanale et les brasseries aux Etats-Unis : Natasha Frost-Savio et Roberto Savio. Ils ont choisi de se lancer dans ce concept en pleine expansion dans le monde et en plein élan en France. Mais si les brasseries artisanales sont largement implantées dans le Nord, pour Natasha, qui a passé son enfance sur la Côte d’Azur, à Beaulieu sur mer, elles le sont moins dans le sud. Le choix de Nice s’est alors imposé comme une évidence. Une identité qu'elle confirme en recréant le littoral azuréen sur le packaging.

Pour réaliser leur bière artisanale, Natasha et Roberto ont choisi un maître brasseur suédois, Robert Bush. Après avoir perfectionné chez lui son art de la brasserie, il s’est distingué en 1995, en remportant la médaille d’or des championnats Nationaux de Brasserie Artisanale à Stockholm. Depuis, il a notamment remporté le titre de meilleur brasseur artisanal et n’a eu de cesse de parcourir le monde, pour approfondir sa connaissance du malt.

Et puis, la Blue Coast s'est aussi assurée de solides ambassadeurs et investisseurs de renom qui se sont associés à l’image de la bière artisanale niçoise. Il s'agit de personnalités du monde du sport automobile, à l’instar de Jenson Button ou Daniel Ricciardo mais aussi du cyclisme, comme Thor Hushovd et même du monde de la télévision, avec l’acteur américain Noah Wyle (Urgences et Failing Skys). Le côté glamour et magique de la Côte d'Azur…