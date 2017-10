NRJ Music Awards à Cannes : la liste des stars s'allonge

C'est une 19ème édition des NRJ Music Awards qui s’annonce exceptionnelle le 4 novembre prochain à partir de 21 heures au Palais des Festivals de Cannes! Dernier en date à avoir annoncé sa participation, Sam Smith. Il vient de confirmer sa présence. Une "première" à Cannes pour le chanteur britannique qui, fort de plus de 12 millions de copies écoulées, a fait son come-back musical il y a quelques semaines avec le hit "Too Good at Goodbyes", qui s’est directement hissé à la première place des charts anglais.

Sam Smith vient ainsi ajouter son nom à la liste impressionnante des stars présentes aux NRJ Music Awards 2017 : Ed Sheeran, The Weeknd, Charlie Puth, Rag’n’Bone Man, Indochine, David Guetta, Louane, Amir, Julien Doré, MC Solaar et bien d’autres. De quoi affoler le tapis rouge de la montée des marches! A noter aussi la première participation dans ce grand rendez-vous musical international du jeune cannois Lisandro Cuxi, le grand gagnant de la saison 6 de The Voice et qui concourt dans la catégorie "Révélation francophone de l'année".