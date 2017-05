Nuit des Musées : l'occasion d'une expérience unique

Une bonne occasion pour découvrir ou redécouvrir les musées de la Côte d'Azur et de vivre une expérience unique: la 13ème édition de la Nuit européenne des Musées a lieu demain samedi 20 mai de 18 heures à minuit et une bonne partie des musées de Nice (12 musées y participent), de Cannes, Antibes, Grasse et autres villes ont monté des animations dans leurs principaux musées avec entrée gratuite. Quelques exemples. Ainsi, Cannes, ouvre en grand son Musée de la Castre en haut du Suquet. Les visiteurs pourront découvrir, en nocturne, les collections permanentes du musée : arts primitifs de l’Himalaya et du Tibet, de l’Océanie, d’Amérique précolombiennes, antiquités méditerranéennes, instruments de musique du monde et peintures de paysage du XIXe siècle.

A Nice, le programme sera le plus étoffé au MAMAC qui, de 19 heures à minuit, se place sous le signe de l’art et de la nature avec de la musique, de la danse, des performances sur les terrasses et bien sûr un autre regard porté sur les collections. A Grasse, le Musée International de la Parfumerie et le Musée d’Art et d’Histoire de Provence ne proposent pas seulement d'ouvrir leurs portes gratuitement, mais ils offrent surtout une opportunité de vivre une expérience avec des représentations uniques, où se mêlent musique, théâtre, improvisation et art muséal. Magique.