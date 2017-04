Opération "Belle Journée" samedi pour les commerces de l'ouest 06

Pour dynamiser le trafic dans tous les commerces de l’Ouest du département des Alpes-Maritimes, FATEO 06 va frapper un grand coup. Cette Fédération qui regroupe les commerçants de 6 villes à l’Ouest du département (Cannes, Mougins, Le Cannet, Auribeau, Pégomas et La Roquette) lance samedi 8 avril l’opération "Une Belle journée". Il s'agit de fêter les commerces de proximité avec des attentions, des promotions, des surprises et des lots à gagner, dont une croisière afin d’attirer les clients et de mettre en avant les valeurs des commerçants : sourire, convivialité, partage…

Chaque commerce participant sera identifié par une signalétique et un logo "sourire", et fera bénéficier ses clients d’offres spéciales, de cadeaux, promotions, bonnes affaires. Quelque 25 000 tickets à gratter seront distribués pour gagner des mini séjours gourmands pour deux personnes. En parallèle de ces animations, les clients pourront prendre une photo tout sourire avec leurs commerçants puis la poster sur le site spécialement conçu pour l’opération www.unebellejournee.net. A l’issue d’un tirage au sort, les gagnants remporteront une croisière pour 2 personnes en Méditerranée. Une autre croisière pour 2 est également destinée au commerçant figurant sur la photo.