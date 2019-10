Ophtalmologie : Horus Pharma veut faire référence dans le numérique

Le laboratoire de Saint-Laurent du Var, vient d'annoncer un partenariat avec les plateformes numériques, Eyeneed et Ophtabase pour faciliter à la fois le parcours de soins des patients et le travail des professionnels de la santé visuelle. Avec l'objectif de devenir la référence dans le numérique auprès des médecins.

"Notre objectif à terme est de devenir la référence dans le numérique, afin de fluidifier le quotidien des professionnels de santé et des patients" : c'est ce qui, pour Martine Claret, Présidente d’Horus Pharma à Saint-Laurent du Var, explique le partenariat que vient d'annoncer le laboratoire d'ophtalmologie avec Eyeneed et Ophtabase. Il s'agit de deux plateformes numériques qui facilitent le parcours de soin des médecins et des patients. "A titre d’exemple, Eyeneed a pu réduire les délais de manière considérable à Rouen, sa région de lancement. Là où, auparavant, il fallait patienter entre six et huit mois pour rencontrer un praticien, il faut aujourd’hui compter entre une semaine et un mois et demi", relève Martine Claret.

Ces deux partenariats s’inscrivent dans la démarche d’Horus Pharma. Ce laboratoire indépendant (140 collaborateurs et 50 M€ de chiffre d'affaires en 2018) a mis en place un programme de numérisation qui comporte plusieurs volets, dont la réalité augmentée, des sites Internet dédiés avec des contenus adaptés et le soutien à ces plateformes innovantes, afin de mettre le laboratoire au service d’une ophtalmologie accessible et qualitative et de devenir la référence numérique auprès des médecins.

Dans le cadre de ces partenariats, Horus Pharma va aider les deux entreprises à générer plus de trafic vers leurs plateformes, et va notamment les soutenir dans leur campagne de communication en direction des médecins. Pour cela, le laboratoire a mis en place une rubrique dédiée à ces plateformes sur son site institutionnel. Une brochure commune Horus Pharma, Eyeneed et Ophtabase a été conçue et envoyée au mois de septembre à tous les ophtalmologistes de France. De plus, Horus Pharma prévoit de relayer ces informations sur ses comptes sociaux et dans ses newsletters.

Eyeneed est une plateforme collaborative pour les professionnels de la santé visuelle (opticiens, ophtalmologistes, optométristes, etc.) : elle leur permet, grâce à une technologie numérique intelligente, de qualifier la demande des patients et de leur proposer l’orientation la plus adaptée. L’objectif est de réduire les délais pour la prise de rendez-vous, souvent très longs, et d’améliorer le parcours de soins des patients, tout en simplifiant la gestion du cabinet. Pour le patient, la plateforme offre un service de pré-consultation en ligne, une prise de rendez-vous optimisée et un carnet de santé visuelle numérique.

Ophtabase est une plateforme dédiée aux opthalmologistes dont le but est d’aider à la prescription de lentilles de contact. La plateforme permet une recherche facilitée des lentilles selon des critères médicaux (données de kératométrie et de réfraction, matériaux, DK pour la perméabilité à l’oxygène, etc.), l'accès à des guides d’adaptation et à de l’information détaillée, et offre un catalogue complet en ligne de toutes les lentilles du marché français.