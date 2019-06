Orange : la saison 2 du programme #FemmesEntrepreneuses est lancée

Orange lance dans le Grand Sud Est la saison 2 du programme #FemmesEntrepreneuses. Comme l’année dernière, le groupe sélectionnera 10 startups qu'il accompagnera. Les jeunes pousses ont jusqu’au 10 juillet 2019 minuit pour s’inscrire. Ce recrutement #FemmesEntrepreneuses, est-il précisé, concerne des jeunes pousses créées ou co-créées par des femmes et situées dans les départements du Grand Sud Est dont celui des Alpes Maritimes. Pour s’inscrire, elles devront envoyer un mail au Directeur des Projets innovants chez Orange à christophe.guion@orange.com pour une inscription avant le 10 juillet minuit.

Orange apporte ses compétences notamment dans la partie numérique des projets, mais le programme n’est pas réservé aux jeunes pousses du numérique. Les autres thématiques sont également les bienvenues et particulièrement les développements qui touchent le sociétal, l’environnement et l’inclusion. L’accompagnement, sur six mois environ à partir de la mi-septembre, se compose d’une partie Mentoring et d’une partie Ateliers. Par cet engagement fort, Orange souhaite contribuer à bousculer le contexte connu avec notamment 10% seulement de startups fondées par des femmes.