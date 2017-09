Ouragan Irma : Cannes envoie deux camions à Saint-Barthélemy

Cannes envoie deux camions spécialisés aux Antilles pour aider à acheminer l’eau potable à Saint-Barthélemy, l'île tragiquement touchée par l’ouragan Irma. Sollicitée par Veolia Water Technologies France, la mairie a répondu favorablement à la demande de renfort en prêtant deux véhicules de son pool. Il s’agit d’un camion-grue de 9,1 tonnes (7,35 m de longueur, 2,5 m de largeur et 3,2 m de hauteur) possédant une large plateforme qui permettra de transporter des citernes d’eau et d’un pick-up polyvalent de 2,3 tonnes (5 m de longueur, 1,8 m de largeur et 2,3 m de hauteur). Les camions sont partis ce dernier week-end du garage municipal de Cannes afin de rejoindre le port militaire de Toulon demain matin, mardi, pour être acheminés jusqu’aux Antilles par un navire de la Marine Nationale.

Les inondations meurtrières que Cannes a connues il y a deux ans, en octobre 2015, ont meurtri profondément la ville et c’est en connaissance de cause que dès l’annonce de la catastrophe, David Lisnard, le maire, a décidé d’activer un dispositif communal d’aide et de secours aux communes sinistrées. Les dons sont possibles au sein des urnes disposées dans la ville ainsi que sur le site www.cannes.com, et une subvention exceptionnelle sera soumise au vote au prochain Conseil municipal.

De son côté, le conseil départemental des Alpes-Maritimes a décidé aujourd'hui lundi d'une aide de solidarité exceptionnelle de 100.000 euros pour les Antilles françaises dévastées par l'ouragan Irma. Cette aide qui doit être validée lors de la prochaine assemblée départementale sera versée à la Croix Rouge française.