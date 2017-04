Palmarès de l'Etudiant : quels sont les "meilleurs" collèges du 06?

Stanislas Nice, Notre Dame de la Tramontane à Antibes et Collège Public International de Valbonne dans le trio de tête pour les Alpes-Maritimes du palmarès de l'Etudiant. Un classement dans lequel les établissements du public, moins sélectifs, restent en retrait par rapport au privé.

Quels sont les "meilleurs" collèges des Alpes-Maritimes? Le palmarès national du magazine L'Etudiant, qui vient d'être dévoilé, en donne un aperçu chaque année. Dans le "Top 10 azuréen" on retrouvera de nouveau un bon nombre d'établissements privés (8 sur les 10), plus sélectifs dans le recrutement. Seul le collège international de Valbonne, un établissement quand même atypique, permet au secteur public de s'inscrire dans le trio de tête derrière Stanislas Nice (le premier), et Notre Dame de la Tramontane à Antibes (2ème). Dans le top 10 également, mais 9ème le collège public André Malraux à Cagnes-du-mer.

Le magazine précise que pour sa notation, il s'est appuyé sur le taux de réussite au brevet des collèges et les mentions sur les trois dernières années, mais pas seulement. Ces résultats sont mis en perspective avec d'autres indicateurs de la qualité, comme les professeurs, les effectifs, l'encadrement, mais aussi les activités extrascolaires ou l'existence d'un internat.

Voici pour les Alpes-Maritimes ce Top 10 de l'Etudiant :

1: collège privé Stanislas, Nice (19,1/20)

2 : collège privé Notre Dame de la Tramontane, Antibes (18,9/20)

3 : collège public international, Valbonne (18,8/20)

4 : collège privé Mont Saint Jean, Antibes (18,5/20)

5 : collège privé Blanche de Castille, Nice (18,4/20)

6 : collège privé Fénélon, Grasse (18,2/20)

7 : collège privé Saint Barthélémy, Nice (18/20)

8 : collège privé Stanislas, Cannes (17,1/20)

9 : collège public André Malraux, Cagnes-du-mer (16,4/20)

10 : collège privé Sainte Marie, Cannes (16,3/20)

Au niveau de la PACA, ce sont trois établissements privés de Marseille dans les Bouches-du Rhône qui raflent les meilleurs notes : collège privé Saint Eugène de Mazenod (19,5/20); collège privé de Provence (19,4/20); collège privé Lacordaire (19,2/20).

Voir le classement de L'Etudiant à partir d'une infographie qui permet de sélectionner les établissements par département ou par ville : cliquez ici.