Palmarès des villes où il fait bon étudier : Nice 14ème

Nice occupe la 14ème place du classement général du Palmarès des villes où il fait bon étudier réalisé par l'Etudiant. La ville se trouve classée derrière Aix-Marseille et Poitiers et devant Nancy et Dijon. Dans cette 12ème édition du classement, Lyon et Toulouse se partagent la première place, suivies de près par Montpellier. Angers et La Rochelle, conservent respectivement la tête des classements des grandes villes et des villes moyennes. Pour ce palmarès, la rédaction de l'Etudiant a passé au crible une quarantaine de villes universitaires : logement, études, sports, sorties, culture, transports... pour savoir quelle est la ville où la qualité de vie est la meilleure pour étudier.

Suivant les différents critères, Nice performe pour l'ensoleillement (2ème au classement général), on s'en doute, mais aussi pour son offre culturelle (4ème). Ses plus mauvaises (voire très mauvaises places) se retrouvent dans le logement (42ème sur 44 villes étudiées), la part d'étudiants Erasmus (39ème), l'offre de formations pour 100 000 habitants (37ème) ou encore le taux de réussite en première année de licence (36ème).