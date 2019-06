Paris : Sophia Antipolis, 50 ans et la promesse d'un nouveau cycle

Sophia monte à Paris. A l'occasion de son cinquantenaire et du lancement officiel d'un numéro spécial Business Immo sur la technopole est organisée au Comet Meetings, demain mardi 7 juin à 17 heures une conférence sur le thème "Sophia Antipolis – 50 ans et la promesse d'un nouveau cycle". Il sera question notamment d'un futur lié à l'Intelligence Artificielle et de l'ambition de faire de la technopole un siège mondial de l'IA avec des applications particulièrement portées sur la médecine et la biologie numérique, sur l'automotive et sur le smart territory.

Le débat animé par Gaël Thomas, directeur des rédactions de Business Immo, se fera en présence de Jean Leonetti, président de la CASA. Y participeront Alexandre Follot, Directeur Général Adjoint CASA et Directeur Général du SYMISA, Philippe Journo, Président et Fondateur de la Compagnie de Phalsbourg (projets Ecotone, Open Sky), Christophe Courtin, Président Fondateur de Courtin Real Estate et Béatrice Guedj, Head of research & innovation (PhD) de Swiss Life REIM France.