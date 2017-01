Pas de passe de quatre : le chômage repart en hausse en décembre

Il était possible d'espérer la passe de quatre. Quatre mois consécutifs de baisse de chômage. Mais c'est manqué. Après les baisses de septembre, octobre et novembre, le chômage est remonté à la hausse en décembre. Les chiffres publiés à 18 heures par le ministère du Travail font état d'une hausse en décembre de 0,8% (+26.100 chômeurs) en métropole dans la catégorie A (sans activité) pour un total de 3,47 millions de personnes. Stabilité en revanche, toutes catégories confondues (en incluant les demandeurs d'emploi exerçant une activité restreinte) à 5,48 millions en métropole.

Si la passe de quatre a été manquée, les analystes considèrent que la tendance restait quand même à la baisse. Sur l'année, toujours au niveau national, le nombre de chômeurs de catégorie A a baissé de 107.400 personnes (-3,0%) en 2016. C'est la première baisse annuelle depuis 2007, avant la crise financière, a souligné le ministère du Travail.

Dans les Alpes-Maritimes où la situation de l'emploi a continué à se dégrader depuis le début de l'été, la hausse de décembre a été plus légère qu'en moyenne nationale : +0,1% à 70.500 personnes en catégorie A. Mais sur un an, la baisse reste beaucoup moins significative que sur l'ensemble de la France (-0,3%), tandis que sur 3 mois (octobre, novembre et décembre 2016), les chiffres azuréens restent à la hausse (+1,8%).