Pas de vacances pour les six French Tech Champions azuréens

Pas de vacances pour les six start-ups azuréennes sélectionnées par la French Tech Côte d'Azur (FTCA) pour suivre le programme d'accélération French Tech Champion 2018, lancé le 12 juillet dernier au CEEI de Nice. Avencod, Gérer ma boîte (Métropole Nice Côte d'Azur), Teach on Mars, Net Solution Partner (Sophia Antipolis), It.brm (Pays de Grasse) et Adastra Films (Cannes Lérins) ont ainsi commencé un parcours de six mois au début de la saison estivale. Tout au long de cette période, ces entreprises innovantes sont suivies par des "mentors" venant des collectifs et associations des quatre piliers géographiques de la FTCA (Nice Start Up, Telecom Valley, Club des Entrepreneurs du pays de Grasse et Cannes is Up), coordonnatrices du programme.

Chaque start-up sera évaluée sur l'atteinte d'objectifs quantifiables (croissance du chiffre d'affaires, levée de fonds…) et, à l'issue des six mois, l'une d'entre elles recevra un chèque de 10.000 euros de la Fondation Université Côte d'Azur pour contribuer au développement de ses activités. Elle bénéficiera également du réseau des mentors et des différents partenaires associés au programme French Tech Champion.