Paul Lucchese, un expert de la transition énergétique à Capénergies

Expert reconnu de la transition énergétique, Paul Lucchese a été nommé Directeur Adjoint du Pôle de compétitivité CapEnergies. Très impliqué au sein du CEA dans le développement des programmes Nouvelles Technologies de l’Energie (photovoltaïque, stockage, hydrogène, biocarburants, efficacité énergétique) il sera chargé de piloter la stratégie internationale du pôle ainsi que l’activité dédiée à l’innovation, de l’émergence des projets de R&D à la recherche de financements.

Un nouveau Directeur Adjoint pour le Pôle de compétitivité Capenergies : Paul Lucchese qui succède à Bernard Besnainou à partir du 3 avril prochain. A ce poste, Paul Lucchese sera chargé de piloter la stratégie internationale du pôle ainsi que l’activité dédiée à l’innovation, de l’émergence des projets de R&D à la recherche de financements. De plus, il mettra à profit son implication dans de hautes instances pour conduire la stratégie internationale du Pôle et poursuivra notamment une mission de conseil stratégique au niveau de la direction générale du CEA ainsi que de la représentation française au sein de l’accord Hydrogène de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). Il intègrera également le comité de Labellisation du pôle Capenergies, présidé par Olivier Appert.

Ingénieur issu de l’Ecole Centrale de Paris (1983), Paul Lucchese commence sa carrière à Framatome puis entre au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) en 1990, où il dirige un laboratoire de recherche appliquée dédié aux Matériaux pendant 8 ans pour la Direction des Applications Militaires. Portant un intérêt au renforcement des liens entre le monde industriel et celui de la recherche, il développe pour cette même direction l’activité de marketing technologique et de transfert de technologies vers les PME et les grands groupes.

En 2001, il rejoint la Direction de la Recherche Technologique du CEA où il participe au fort développement des programmes Nouvelles Technologies de l’Energie (photovoltaïque, stockage, hydrogène, biocarburants, efficacité énergétique) en tant que chef de projets puis directeur du programme CEA jusqu’en 2010. Spécifiquement sur l’hydrogène et les piles à combustible, il s’implique fortement au sein d’associations et d’instances nationales, européennes et internationales. Expert Energie reconnu en France comme à l’étranger, il a notamment été auditionné à l’OPECST et a été l’un des membres du comité national d’experts du débat national sur la transition énergétique en 2013/2014, présidé par Alain Grandjean.

Entre 2013 et 2016, il dirige l’équipe FutuRIS de l’ANRT présidée par Thierry Breton et coordonne avec Olivier Appert, Président du Conseil Français de l’Energie et Délégué Général de l’Académie des Technologies, un travail traitant de la recherche sur l’énergie en France du point de vue des entreprises, porté devant l’OPECST en février 2017, en lien direct avec la SNRE 2017 (Stratégie Nationale de Recherche sur l’Energie).