Pays de Grasse : un mois autour de l'Economie Sociale et Solidaire

Devenu un territoire de référence en termes d’innovation sociale et de solidarités, le Pays de Grasse s'est largement engagé dans le mois de l'ESS (Economie Sociale et Solidaire) avec un programme fourni qui démarre début novembre. Ainsi, du 6 novembre au 2 décembre 2017, onze événements sont organisés sur l'ensemble du pays de Grasse pour mettre en lumière les entreprises de l'ESS qui se proposent d’agir ensemble pour "un mieux vivre" sur notre territoire.

Ce sont des coopératives, mutuelles, associations, fondations, entreprises, à la pointe de l’innovation sociale. Elles sont portées par celles et ceux qui consomment et entreprennent autrement, valorisent durablement les ressources du territoire et placent l’humain et la coopération au centre de leurs pratiques. Durant tout le mois de novembre, comme partout en France, la Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse donnera un coup de flash sur ces initiatives et fera le point sur la pratique de l'ESS.

Premier événement de ce mois de l'ESS : mardi 7 novembre une table ronde à Saint Vallier de Thiey sur le thème de "Quels tiers lieux en pays de Grasse ?". L'occasion de faire un point sur les espaces partagés, Fablab, coworking, relais d'entreprises qui existent ou sont en projet sur le territoire et pour quels usages. Ce mois ESS se terminera le samedi 2 décembre au Palais des congrès de Grasse (9h30 à 13 heures) par une table ronde sur "La solidarité n’est pas une charge, c’est un investissement ". En clôture du Festival des Solidarités national, il s'agira de valoriser les actions de solidarités internationales et locales non pas comme une charge mais comme un investissement d’un emieux vivre ensemblee facteur de cohésion mais surtout de développement humain et économique sur notre territoire. En présence d’entreprises, de collectivités territoriales, d’associations, d’experts, de chercheurs et de citoyens.

Dans le programme du mois de l'ESS on notera des événements montés par les associations Evaléco et La Meute (projection-échanges sur "Bientôt dans vos assiettes" le 9 novembre à Grasse; sur "Nourrir une Métropole" le jeudi 23 novembre à Grasse également dans le Café associatif (le Comm'Un Café, 23 route de la Marigarde); une matinale des achats responsables (le 23 novembre au Cube, ZI des Bois de Grasse), ou encore une présentation de la démarche "Territoire zéro chômeur de longue durée", le vendredi 17 novembre à l'Espace Louis Lions à Grasse.