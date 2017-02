Pedro Almodóvar, président du Jury du 70e Festival de Cannes

Le réalisateur espagnol Pedro Almodóvar, sera le président du Jury du 70e Festival de Cannes qui aura lieu du mercredi 17 au dimanche 28 mai 2017. "Pour sa 70e édition, le Festival de Cannes est heureux d’accueillir un artiste unique qui jouit d’une immense popularité" ont ainsi annoncé ce matin Pierre Lescure, Président du Festival, et Thierry Frémaux, Délégué général. "Son œuvre s’est déjà inscrite pour toujours dans l’histoire du cinéma. Une longue fidélité unit Pedro Almodóvar au Festival, dont il a été membre du Jury en 1992 sous la présidence de Gérard Depardieu" ont-ils commenté.

Pedro Almodóvar succédera ainsi à l’Australien George Miller, le réalisateur de la saga Mad Max qui présidait le jury l'an dernier. Icône flamboyante du cinéma espagnol, il ne sera pas en terre inconnue. C'est un habitué de Cannes. Cinq de ses films – Tout sur ma mère (Todo Sobre mi Madre, Prix de la Mise en scène), Volver (Prix du Scénario, Prix collectif d’Interprétation féminine), Étreintes brisées (Los Abrazos Rotos), La Piel que Habito, Julieta – ont été sélectionnés en Compétition. Enfin La Mauvaise Éducation (La Mala Educación) a fait l’ouverture du Festival en 2004 tandis que le réalisateur figure sur l’affiche officielle de la 60e édition.

"Dans un cinéma des corps et des cœurs, une troupe d’acteurs l’accompagne fidèlement et donne vie à cette belle humanité, parmi lesquels Penélope Cruz, Marisa Paredes, Antonio Banderas, Rossy de Palma, Javier Bardem, Javier Cámara, Carmen Maura ou Victoria Abril", note encore la direction du festival dans un communiqué. Et d'ajouter que, "à travers la présence de ce cinéphile passionné qui ne cesse de célébrer les pouvoirs magiques du cinéma et de rendre hommage aux maîtres Sirk, Franju, Hitchcock ou Buñuel, le Festival de Cannes fête un grand auteur international et une Espagne moderne et libre".

Pour la Sélection officielle et la composition du Jury il faudra attendre ensuite mi-avril.