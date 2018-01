Pégomas : le premier projet du Pôle métropolitain de l'ouest est lancé

C'est le premier projet concret du futur pôle métropolitain de l'ouest des Alpes-Maritimes qui sera lancé vendredi à Pégomas avec l'inauguration de la première borne de recharge pour véhicules électriques des trois territoires CASA (Antibes), CAPG (Grasse) et CACPL (Cannes). Une première borne qui annonce un réseau de 95 bornes réparties sur le territoire des trois communautés d'agglomération.

L'inauguration de la première borne de recharge pour véhicules électriques des trois territoires CASA, CAPG et CACPL qui aura lieu vendredi 2 février à 11 heures sur le Parking Parchois à Pégomas (Avenue Frédéric Mistral) va au-delà de la simple inauguration d'un équipement public et prend l'allure d'un événement pour l'ouest des Alpes-Maritimes. C'est en effet le premier projet concret du futur pôle métropolitain, pôle qui sera présenté le 8 février prochain. Il est composé des quatre agglomérations de l'ouest azuréen : Communautés d’Agglomérations Sophia Antipolis, de Cannes Lérins, du Pays de Grasse et des Communes Alpes d’Azur.

Dans cet esprit de coopération, afin de répondre aux enjeux climatiques et énergétiques de leur territoire, les trois communautés les plus urbaines se sont engagées depuis 2011 dans un Plan Climat Énergie Territorial commun. Cette démarche leur a permis de définir une stratégie globale et cohérente pour leur bassin de vie et de construire un programme d'actions qui sorte du lot. Ainsi, la première réalisation phare en faveur d'une mobilité plus durable et d’une meilleure maîtrise de l’énergie, tient dans l'ouverture du premier réseau d’Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques (IRVE).

Courant 2018, le réseau d’alimentation WiiiZ, constitué d’un maillage de 95 bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, sera opérationnel pour le grand public sur les trois territoires partenaires. Une opération réalisée avec le concours des Investissements d'Avenir de l'Etat confiés à l'ADEME.

L'inauguration se déroulera en présence de Jean Leonetti, Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, David Lisnard, Président de l’Agglomération Cannes Lérins et de Jérôme Viaud, Président de la Communauté d’Agglomération Pays de Grasse.