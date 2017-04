Performance d'Acteur à Cannes : place aux palmes du rire

PERF 38 à l'horizon! Le 38ème Performance d'Acteur déferlera sur 8 scènes cannoises du 15 au 21 avril. Au programme, le meilleur du "Seul en scène" et du "One (Wo)Man Show", ainsi que des spectacles visuels et musicaux, du théâtre décalé, du conte et du cirque. Nouveauté cette année, le plateau de la Fédération Internationale des Festivals d'Humour et du Rire.

PERF 38. Clap le 15 avril§ Comme chaque année depuis 38 ans à Cannes, avec Performance d'Acteur, s'ouvre une semaine de l'humour proposant spectacles alliant rire, émotion et surprise, qu'il s'agisse d'artistes confirmés ou de nouveaux talents. Ainsi du 15 au 21 avril sera présenté au public sur huit scènes cannoises le plus large, le meilleur du "Seul en scène" et du One (Wo)Man Show, des spectacles visuels et musicaux, du théâtre décalé, du conte et du cirque, avec comme tous les ans, son lot de surprises et de découvertes. L’idée de PERF est aussi d’aller partout dans Cannes, chercher les publics les plus éloignés du spectacle

Parmi les temps forts de cette année, la grande nouveauté, tient dans le plateau de la Fédération Internationale des Festivals d'Humour et du Rire, ainsi que dans les coups de coeur de l'équipe. Le plateau réunira 5 comédiens de tous horizons. Sont ainsi à découvrir les talents que proposent ces grands festivals d'humour que sont ComediHa! Fest (Québec, Québec), Le Marrakech du Rire, Voo Rire (Liège, Belgique), et Morges Sous Rire (Suisse). Cet événement est gratuit. Pour obtenir une invitation, il suffit de se présenter à l'Hôtel Eden de Cannes du 15 au 19 avril 19 heures, ou bien de faire une demande par mail à l'adresse : performance.dacteur@wanadoo.fr.

A ne pas manquer évidemment les autres spectacles à l'affiche de cette édition 2017 : Kyan Khojandi, le gars de Bref., Baptiste Lecaplain, Ivo Livi ou le destin d'Yves Montand, Pierre Aucaigne, le chouchou des Cannois, Jarry et Nawell Madani qui feront le show dès 20h30, précédés à 19 heures par Bun Hay Mean aka, Chinois marrant, Océanerosemarie, Frédérick Sigrist, Daniel Camus, Stan, ou encore Elodie Poux.

Côté programmation, les spectacles Dépendances Affectives de Tristan Lopin, Avec un grand A avec Ahmed Sylla et My Story d'Ary Abittan sont déjà complets. La rançon du succès. A noter aussi cette année pour les enfants et mamans, à la MJC CS de Ranguin, un atelier de fabrication et de manipulation de marionnettes géantes, qui sera suivi d’une déambulation, notamment juste avant le spectacle de Nawell Madani. Et autre temps fort, le projet théâtre, toujours avec la Cie Daniel Gros et les enfants du cours de théâtre de Ranguin.

www.performancedacteur.com