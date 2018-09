Personal Branding : la rentrée événement de Nouv'elles Connexions

Créer une dynamique "réseau" pour permettre aux femmes dirigeantes, entrepreneures, de se rencontrer quelle que soit leur activité, issues d’associations diverses ou non : c'est l'objectif de la journée inter-associative lancée par Nouv'elles Connexion qui aura lieu vendredi 14 septembre, de 13h30 à 23 heures chez Servella à Castagnier. Un moment de réflexions et d'échanges autour du "Personal Branding" qui s'affirme comme l'un des événements de cette rentrée associative.

"Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie ?" : c'est évidemment un bon thème de rentrée qu'a choisi l'association Nouv'Elles en proposant pour la reprise, vendredi 14 septembre, de 13h30 à 23 heures chez Servella à Castagniers un moment de réflexions et d'échanges autour de ce qui est aujourd'hui très en vogue, le "Personal Branding". A noter également que ce rendez-vous s'affirme d'autant plus comme l'événement de la rentrée qu'il est inter-associatif d'une belle ampleur : il est co-organisé avec la CCI Ecobiz, PWN, ICF, Professionn'Elles, les Femmes de l'Economie - Le Club, et en partenariat avec DCF, FCE, Azur Pro'Com et Inner Weel Antibes Marina. Le plein. Nouv’Elles connexions précise aussi que la journée est ouverte aux hommes, dans une volonté d’inclusivité et de diversité.

Créer une dynamique de réseau

Le personal branding est une pratique qui consiste pour un individu à promouvoir lui-même son image et ses compétences par le biais des techniques Marketing et publicitaires utilisées habituellement pour promouvoir une marque. Dans cette démarche, l’individu vise à devenir lui-même une "marque reconnue". La démarche de Personal Branding peut être entreprise dans le cadre d’une activité professionnelle ou à titre plus personnel.

Mais l’objectif de cet événement, à travers ce thème, est surtout de créer une dynamique "réseau" pour permettre aux femmes dirigeantes, entrepreneures, de se rencontrer quelle que soit leur activité, issues d’associations diverses ou non, dans une ambiance conviviale et chaleureuse ! La journée est construite en cinq temps forts : les ateliers, les animations, un espace stands avec les réseaux professionnels organisateurs, le speed business meeting et un dîner d'échange.

Les onze ateliers

En ce qui concerne les ateliers, ils sont tous en lien avec ce thème Personal Branding. Il s'agit de regards croisés de professionnels.elles, adhérents.es ou non des réseaux associatifs, dans une ambiance conviviale : échanges, partages d’expérience, nouveaux contacts professionnels… Les participant(e)s ont le choix entre 11 ateliers et peuvent s'inscrire à 2 ou 3 ateliers en fonction des horaires (faire bien attention !).

Les ateliers de 14h15 à 18 heures :

Nutrition saine, les bases ( Isabelle Ranchet )

) Premières impressions : comment améliorer votre portrait de profil ( Carmen Blike )

) Linkedin, l’outil qui va révolutionner votre communication et votre prospection ( Lucie Merieux )

) Vivre un Mastermind Café « le collectif au service de l’individu ( Christine Caillac et Eric Baudet )

) Les styles vestimentaires, vecteurs communicationnels ( Monica Lastarza )

) La sophrologie, art du bien-être et de la réussite ( Anna Short )

) Comment structurer une conférence Keynote pour se rendre visible sans être une célébrité ( Christine Morlet )

) Equilibre vie professionnelle – vie personnelle ( Hélène Séjourné, Christine Coutant et Marie-Noëlle Mathieu )

) Comment écrire un bon CV en Anglais ( Sandra Richez )

) Marketing personnel : pourquoi et comment soigner son image et sa réputation ? ( Lionel Poulain )

) Comment devenir mémorable en 7 secondes sans oublier l’essentiel (Véronique Leroy)

Des animations seront proposées tout l'après-midi : Mandala géant et collectif par Christine Spitéri et initiation au yoga (séances de 15 minutes) par Corinne Niat-Couzon. A découvrir aussi la société Klaxoon.

Vers 19 heures, la Chambre de Commerce et d'Industrie animera le networking. Puis la soirée se terminera par un dîner convivial et d'échanges, dîner en petit groupe animé par un facilitateur présent aux tables. Ajoutons pour compléter qu'une offre de covoiturage est proposée avec l'appli Rydigo.

