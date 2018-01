Philippe Véry (EDHEC) au sommet sur le sujet des fusions & acquisitions

Une nouvelle confirmation de l'excellence des enseignants des établissements supérieurs de la Côte d'Azur. Une récente étude publiée dans l'European Management Review montre que Philippe Véry, professeur de stratégie à l'EDHEC, figure parmi les auteurs les plus éminents au monde pour sa collaboration scientifique en Fusions-Acquisitions. Cette notoriété reflète l'importance de l'auteur dans le réseau, son influence ainsi que sa capacité à atteindre les autres membres du réseau. Sur le plan méthodologique, l'étude analyse les pratiques dans 687 articles co-écrits par 1.158 auteurs, publiés dans 30 revues de premier plan et une série de livres dans la période 1951-2014.

Philippe Véry est Professeur de Stratégie et Directeur de la Faculté, Management et Stratégie. Il a été nommé "Robert Reynolds Distinguished Lecturer", Université du Colorado à Denver (États-Unis). Il est l'auteur de nombreux articles publiés dans des revues académiques de premier plan, de plusieurs livres et de nombreuses interventions dans les médias. Il a été élu Président 2009-2010 de l'Académie Française de Management (AIMS) et participe actuellement au Conseil de plusieurs associations académiques. Ses principaux sujets de recherche sont concentrés sur les fusions et acquisitions, stratégies internationales et gestion de la criminalité économique.