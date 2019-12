PhOwn à Sophia : une compétition de "hacking" sur objets connectés

Une compétition de hackers pour la bonne cause! Comme depuis plusieurs années, des membres de Telecom Paris Tech, Eurecom, de l'université de Nice et d'entreprises dont en premier lieu Fortinet, organisent à Sophia Antipolis une compétition de "hacking" éthique centrée sur les objets connectés. Cette compétition s'appelle Ph0wn, elle est gratuite et ouverte à tous les informaticiens ou hackers. Elle aura lieu le soir du vendredi 13 décembre sur le campus SophiaTech et promet des montées d'adrénaline.

Les participants, par équipes de 5 au maximum, sont appelés à venir avec leur matériel, portables et aussi smartphones. Ils sont invités à prendre également avec eux une grande variété de cables USB et connecteurs et à utiliser les logiciels de leur choix (disassembler, Kali, virtual machines, SD card, proxmark...) en veillant bien à ce qu'ils ne détruisent pas les cibles.