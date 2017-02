Play Azur Festival à Nice : les Youtubeurs ont leur festival

C’est le #PAF2017, entendez Play Azur Festival 2017. Sous ce nom le premier festival de "youtubeurs" de la Côte d’Azur aura lieu à Nice Acropolis ce week-end, les samedi 18 et dimanche 19 février de 9h30 à 18h15. Plus de 50 youtubeurs et youtubeuses figurent au programme de ces 2 jours et animeront des conférences, des rencontres, des jeux, des débats… Déjà les noms de 18 invités ont été révélés. Des noms qui parleront aux habitués de Youtube : Nota Bene, Sissy Mua, Dr Nozman, Cyrus North, les Topovaures, Florence Porcel, la Tronche en Biais, Castor Mother, le PsyLab, Primum non nocere, Climen, Nexus VI, Micmaths, l'Instumentarium de l'Insolite, Jeannot Nymouce, Bio Logique et Parlons y-stoire.

L’association Play Azur, riche de plusieurs années d’expériences associatives dans le domaine de l’événementiel et de la culture, est composée principalement d’étudiants passionnés par les médias sociaux. Lors de ce premier festival elle proposera plusieurs activités telles que :

Ma chaine en 3 minutes : un stand mis à disposition des jeunes talents du web pour présenter leur chaîne vidéo et développer leur réseau

Des escapes room

Des stands de retro gaming, de culture vidéoludique, d’histoire, d’audiovisuel et d’activités manuelles

Des conférences : pour une autre dimension de la création vidéo et un support pédagogique sur la culture du web

En prélude au festival, une conférence débat sur le thème du "Transhumanisme" est organisée par l'association Play Azur jeudi à 18h30 à Nice dans le Grand Amphithéâtre du Petit Valrose au Campus Valrose (l'Université Côte d'Azur est l'un des partenaires du festival). Interviendront Ugo Bellagamba et Yannick Rumala (maitres de conférences), Primum Non Nocere et Dany Caligula (videastes sur Youtube).

Entrée gratuite pour la conférence de jeudi, payante pour le festival (à partir de 14,5€ la journée en prévente et 17€50 sur place)