PMI : la renaissance du pôle Monaco de la branche Côte d'Azur

C'est une véritable renaissance pour le pôle Monaco de la branche Côte d'Azur du PMI France. Une renaissance qui se fera jeudi 9 novembre avec une conférence organisée à 18 heures dans les locaux de MonacoTech, l'accélérateur-incubateur de Monaco Telecom à Fontvielle. Donnée en anglais, la conférence portera sur le thème "Manage like a maestro, make your presentation unforgettable". Elle sera animée par des champions des clubs Toastmasters comme Carol Bausor et Siegried Haack ainsi que par Cindy Egolf, chef d'orchestre qui diront comment faire des exposés inoubliables et comment manager comme un véritable maestro. Gratuit.

Ce sera le lancement d'un nouveau départ pour le pôle Monaco de PMI Côte d'Azur dont le flambeau a été repris par Gabriella Colombo. Talent and Development Manager à SBM Offshore et membre/volontaire du PMI depuis de nombreuses années, elle animera la communauté des Chefs de Projet en Principauté, lieu d’échanges dynamique et multiculturel.

Parmi les objectifs du Pôle Monaco :

Organiser des évènements à Monaco pour permettreaux membres et sympathisants d’accéder plus facilement à la communauté

Mettre place des partenariats avec des institutions et des écoles de la Principauté pour une meilleure participation du PMI® dans le tissu socio-professionnel monégasque

Animer le réseau des membres et l’accueil de nouveaux membres qui vivent et/ou travaillent en Principauté

Augmenter la visibilité du PMI® et de la profession de chef de projet auprès des entreprises, des institutions des écoles et universités de Monaco

