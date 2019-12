Pôle SCS : découvrez ses pépites industrielles et académiques 2019

Deux entreprises et deux enseignants chercheurs azuréens parmi les 8 lauréats des Trophées 2019 du Pôles Solutions Communicantes Sécurisées : Vulog (plus forte croissance d'emplois), Mydatamodels (plus forte contribution), les professeurs David Gesbert (Eurecom) et Benoît Miramond (Leat).

Les pépites industrielles et académiques régionales qui se sont distinguées cette année ont été mises à l'honneur par le Pôle SCS. Il a décerné en effet ses Trophées 2019 mercredi soir dans le cadre de ses Rencontres Business 2019 qui se déroulaient au Château Grand Boise à Trets (13). Devant un parterre de 90 personnes, huit trophées ont ainsi été remis dont 4 aux entreprises et 4 autres à la recherche fondamentale et appliquée. Parmi les récipiendaires, des entreprises et des chercheurs azuréens. A savoir.

La plus forte croissance d’emplois entre 2018 et 2019 à Vulog (Nice) Le prix a été remis par Françoise Bruneteaux, vice-présidente de la Région SUD. Fondée en 2006, Vulog a mis au point une plate-forme pour exploiter des flottes de véhicules en autopartage et compte plus de 90 collaborateurs dans le monde.

La plus forte contribution au Pôle SCS en 2019 à MyDataModels (Sophia). Cette start-up incubée par l'incubateur PACA-Est, développe Tada, un logiciel qui créé des modèles prédictifs à partir de petits jeux de données. Elle permet ainsi à des experts métiers sans connaissance en intelligence artificielle d'optimiser certains aspects de leur activité. La jeune startup s’est illustrée par sa forte participation aux animations du Pôle durant cette année.

Les deux Lauréats en Recherche Fondamentale. Le Professeur David Gesbert, Directeur du Laboratoire Communications Mobiles Drones Autonomes Pour Les Réseaux IoT Intelligents d'Eurecom et le Professeur Benoît Miramond du Laboratoire d’Electronique, Antennes et Télécommunications Réseaux de neurones artificiels, apprentissage non-supervisé, architecture neuromorphique, architecture embarquée.

Ont été également primées des sociétés et académiques des Bouches-du Rhône. Ainsi la plus importante 1ère levée de fonds en 2019 (1,5 M€) est revenu à Nanoz qui a mis au point un nanocapteur de gaz unique permettant la détection ultra fine de différents gaz pour de très nombreuses applications IoT et industrielles. La plus importante 2ème ou 3ème levée de fonds en 2019 (9 M€) a été remis à Nawatechnologies. La société développe et industrialise un matériau d’électrode unique qui associe le meilleur des nanotechnologies et des cleantechnologies. C’est une technologie de rupture qui permet de stocker plus d’électricité, plus rapidement.

Quant aux 2 Lauréats en Recherche Appliquée, il s'agit du Professeur Thierry Djenizian, Département d’Electronique Flexible, Centre de Microélectronique de Provence & Professeur, et de Jean-Louis de Bougrenet de la Tocnay, Département d’Optique, Institut Mines Telecom Atlantique.

Outre la remise de prix, trois temps forts ont rythmé cette journée. Après une intervention de François Seneschal, Président de NXP France, sur les Perspectives du Numérique dans les marchés cibles industriels, sept intervenants industriels et académiques ont apporté leurs témoignages lors d'une table-ronde sur un sujet très actuel "Comment l’Intelligence Artificielle va révolutionner les produits industriels de demain ?" (HPE, STMicroelectronics, Schneider Electric, Cartesiam, ActiveEon, MyDataModels et l’INRIA Sophia-Antipolis). Enfin, plus de 95 Rendez-vous BoB ont été organisés entre les participants.