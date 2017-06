Pôle SCS : Lionel Lapras (HPE Sophia) élu à la présidence

Lionel Lapras : un spécialiste de la transformation numérique des entreprises

En tant que Directeur, Stratégie et Initiatives de Croissance, EMEA Communications and Media Solutions de HPE (Hewlett Packard Enterprise) à Sophia, Lionel Lapras dirige la stratégie et des initiatives de croissance dans la région Europe Moyen-Orient Afrique, notamment dans les domaines de l’Internet des Objets, les services Vidéo et le conseil sur la transformation des métiers télécom vers le Digital.

Les fournisseurs de services de communication font face à une nouvelle vague de défis et d'opportunités dans l'économie numérique. Une partie de la réponse est de développer de nouvelles offres pour les milliards d’objets connectés - la connectivité et les services - s'adressant à de nombreuses industries et pour l'agrégation et la distribution de la vidéo. Pendant ce temps, les réseaux et les opérations doivent être mis à niveau pour une plus grande flexibilité et des cycles plus rapides.

Dirigeant expérimenté de l'industrie de la technologie, Lionel Lapras a précédemment occupé le poste de directeur mondial des solutions pour les services vidéo pour la division communications et médias de HPE. Avant cela, il était vice-président de stratégie, innovation et technologie et directeur du marketing pour la division de logiciels Telecom de HP, où il a construit un solide portefeuille d'applications de télécommunications. Pendant cette période, l'industrie télécom a adopté des plates-formes informatiques pour la communication et la transition vers des applications multimédias sur des réseaux IP. M. Le nouveau président du Pôle SCS a servi pendant 4 ans comme représentant de HP au conseil d'administration de l'Association for Telecom Industry Solutions de Washington DC.

Il a débuté sa carrière en cofondateur d'EHSA, une startup de logiciel. Après avoir rejoint HP dans la fonction Finance, il a apporté des contributions clés au succès de plusieurs secteurs d'activité dont les PC et les Telecom, dont il a assuré la direction financière au niveau mondial. Il est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP Europe) et ancien officier de réserve de la Marine Nationale.