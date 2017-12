Polytech Nice Sophia se distingue dans le palmarès de l'Etudiant

Installé au Campus SophiaTech, l'école d'ingénieurs azuréenne est classée en tête du réseau Polytech dans le palmarès 2018 des écoles d’ingénieurs qu'a publié récemment le magazine l’Etudiant. Un résultat attribué entre autres aux relations entretenues avec les entreprises de la technopole par une école qui, avec 240 diplômés annuels, ne comble pourtant pas encore les besoins de l'écosystème local.

Actualisé 19-12-2017 - 11h/ Une belle reconnaissance pour Polytech Nice Sophia de l’Université Nice Sophia Antipolis que dirige Alexandre Caminada qui a remplacé à la dernière rentrée Philippe Gourbesville. L'école d'ingénieurs, installée à Sophia Antipolis au Campus SophiaTech, se trouve en tête des écoles du réseau Polytech dans le palmarès général 2018 des écoles d’ingénieurs publié récemment par le magazine l’Etudiant. Polytech Nice Sophia se classe dans le premier tiers du classement à la 49ème position et en 1ère position des 14 écoles qui composent le réseau national Polytech, le premier réseau français des écoles d'ingénieurs polytechniques des universités.

Polytech Nice Sophia figure à la 14ème place du classement général des 75 écoles qui offrent un cursus post-bac en 5 ans, et surtout se classe 10ème et 6ème sur les deux premiers indicateurs que sont l’excellence académique et l’ouverture internationale. Au total, 164 établissements ont été classés dans ce palmarès. Le classement 2017 pour l’année 2018 est construit à partir des notes obtenues par les écoles sur trois critères : excellence académique, ouverture internationale, proximité des entreprises. Un bonus est également attribué pour l’ouverture des écoles à de nouveaux publics.

Pour Alexandre Caminada, son directeur "cette reconnaissance est la retombée de la qualité des admissions, des cursus et des relations que l’école entretient avec son écosystème, notamment les entreprises présentes à Sophia-Antipolis. Rien ne peut se faire sans une étroite coopération pour une insertion professionnelle gagnant-gagnant. Il s’agit maintenant de regarder plus loin. Les 240 diplômés annuels ne comblent pas les besoins de l’écosystème et l’école ne joue pas suffisamment son rôle de levier au développement de l’économie. Doubler les effectifs des ingénieurs à 5 ans est possible, il s’agit maintenant d’une question de priorité."