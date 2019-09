Porteurs de projets, entrepreneurs : "The BrainShake" revient à Nice

Brainstorming pour entrepreneurs "The BrainShake Nice" revient le 17 septembre de 18h30 à 21 heures à l'espace co-working "La Verrière" (4 boulevard Cimiez) ! Anciennement The Shared Brain, nouvellement renommé The BrainShake cette soirée de réflexion commune vise à d’aider les porteurs de projet ou les entrepreneurs par l'échange, le partage d’idées, de solutions, de conseils. Le tout pour les aider à identifier et trouver les clés de leur problématique. Deux options sont proposées :

S'inscrire SANS problématique pour participer et apporter ses idées, sa créativité et faire de nouvelles connaissances.

pour participer et apporter ses idées, sa créativité et faire de nouvelles connaissances. S'inscrire AVEC une problématique concernant sa startup/entreprise. Contacter alors les organisateurs à cette adresse : events@thebrainshake.fr

Pour s'inscrire. Seule une participation aux frais est demandée lors de l'inscription : une contribution collective afin de fournir l’apéro et que tout se passe dans la bonne humeur.