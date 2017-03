"Ports, nautisme & littoral" à Nice : les nouvelles attentes des usagers

L'impact de la réforme territoriale et notamment de la loi NOTRe avec ses transferts de compétences et l'évolution des attentes des usagers : ce sont les deux grands focus des dixièmes rencontres "Ports, Nautisme & Littoral" qui se tiendront les 29 et 30 mars à Nice Acropolis. Près de 400 participants sont attendus pour le 10e anniversaire de ces rencontres nationales annuelles qui ont lieu en alternance sur le pourtour méditerranéen et la façade atlantique (la 9ème édition se tenait à La Baule l'an dernier). Pendant deux jours, les acteurs français des ports, de la plaisance, du nautisme, du tourisme et de la préservation du littoral, viennent débattre des enjeux économiques et écologiques liés aux ports avec 50 intervenants reconnus pour leur expertise.

Application de la loi NOTRe, formations, yatching, restauration et génie écologiques, observatoire portuaire, occupation du domaine public, navires abandonnés, croisières, sédiments du dragage, port du 3e millénaire… : c'est ce qu'ont mis au programme cette année le réseau Activités Portuaires d'IDEAL Connaissances et ses partenaires qui organisent la manifestation avec la Métropole Nice Côte d'Azur.

Quant à la plénière de clôture, jeudi, elle s’intéressera à un thème prospectif, celui du "port du 3ème millénaire" avec un focus des participants sur l’évolution des attentes des usagers. Quels sont les nouveaux produits et services à développer ? Quelles sont les innovations technologiques sur lesquelles s’appuyer ? Un thème qui intéresse tout particulièrement la Métropole avec ses 8 ports d’azur et ses 3.500 anneaux comme par ailleurs Antibes qui a lancé la grande transformation de son port Vauban ou encore le Pays de Lérins qui développe son pôle nautique.

+ d'infos : www.ports-developpementdurable.com