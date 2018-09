Pourquoi l'Université Nice Sophia a décroché de Shanghai

Douche froide, le 15 août en pleine canicule : l'Université Nice Sophia sombre dans le classement de Shanghai 2018 des meilleures universités mondiales. Un décrochage qui s'explique par la transition que connaît actuellement l'université azuréenne passant du statut classique d'université à celui, en gestation, de ComUE (Communauté d’Universités et d’Etablissements). Un nouveau statut d'université de recherche qui n'est pas encore pris en compte par Shanghai.

Pour tous ceux qui s'intéressent à l'enseignement supérieur dans les Alpes-Maritimes, la publication du classement de Shanghai 2018, le 15 août dernier, en pleine canicule, a fait l'effet d'une douche froide. L'Université Sophia Antipolis, solidement installée depuis 2006 dans le Top 500 des meilleures universités mondiales, dévissait carrément et se retrouvait reléguée dans le tableau 701-800. Une descente vertigineuse sur une seule année qui demande évidemment quelques explications alors qu'avec l'IDEX (Initiative d'excellence) obtenu en 2015, l'Université Côte d'Azur (UCA) semblait en pleine ascension. (Photo @DR : le campus Valrose à Nice)

UCA a pris le relais de l'UNS, mais n'est pas reconnue par Shanghai

Une explication qui tient par ailleurs dans le commentaire qu'avait fait suite à la publication du classement Frédérique Vidal, l'ancienne présidente de l'UNS aujourd'hui ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : "les nouvelles organisations des établissements ne sont pas encore prises en compte, étant considérées non comme un seul établissement, mais comme une série d'établissements, évalués individuellement, y compris lorsque leurs membres souhaitent le contraire."

C'est le cas notamment pour la Côte d'Azur où la nouvelle entité UCA qui doit prendre le relais de l'UNS n'a pas été prise en compte dans le classement de Shanghai 2018. Sous la forme nouvelle d'une ComUE (Communauté d’Universités et d’Etablissements), l'Université Côte d'Azur regroupe un ensemble d'établissements qui n'est pas conventionnel : une université (l'UNS), mais également des écoles privées (SKEMA, EDHEC, EURECOM…), des laboratoires (CNRS, Observatoire de la Côte d'Azur), des centres de recherche (Inria), des écoles d'art et de design, soit au total une douzaine de partenaires ayant des statuts différents.

Une signature commune UCA

"La stratégie adoptée depuis 2016 par Université Côte d’Azur (UCA) est de devenir une marque internationalement reconnue capable d’attirer les meilleurs chercheurs et étudiants", explique aussi l'université azuréenne sous ses deux casquettes actuelles, UNS et UCA. "Cette stratégie se traduit par une signature scientifique UCA commune à tous les membres et unique. Or, les classements internationaux n’ont pas encore adopté une position harmonisée vis-à-vis de l’apparition en France de ces regroupements académiques et ouvrent donc une période de transition qui rend la lecture de ces classement plus aléatoire."

Ainsi le classement 2018 de Shanghai, qui est basé sur les publications de 2016, n'intègre que 5 mois de publications sous la signature UNS (à partir de mi 2016, c'est la signature UCA qui a été systématiquement utilisée).

"Depuis plusieurs années, rappelle l'université, les différents classements des meilleures universités dans le monde – elles sont plus de 20 000 – sont devenus une référence majeure. Les critères utilisés par ces classements varient mais donnent toujours un poids important à l’activité de recherche. L’Université Nice Sophia Antipolis, intensive en recherche, est classée depuis plus de dix ans parmi le top 3% mondial (500 premières) dans tous ces classements." Aussi aujourd'hui, le spectaculaire décrochage s'explique par le basculement des signatures sur l'entité UCA qui pour l'instant n'est pas reconnue par Shanghai. Et si Shanghai décide d'attendre encore pour prendre en compte les regroupements, l'UNS ne publiant plus rien sous son nom devrait l'an prochain disparaître carrément du classement 2019.

En 350ème position dans les classements qui ont pris en compte les ComUE

Certains sites parisiens se retrouvent dans la même situation. L'université de Marseille (classée dans le Top 150 et première université régionale française) n'a pas eu quant à elle les mêmes problèmes, regroupant trois universités (les deux universités marseillaises et Aix) qui ont donc le même statut. Dans les classements qui ont d’ores et déjà pris en compte les CoMUE, tel le prestigieux Times Higher Education (THE), UCA apparaît ainsi aux environs de la 350e place (50 places de mieux que l’UNS l’année précédente) soit dans les 2% des meilleures universités dans le monde.

En pleine période de transition, l'UCA, université de nouvelle génération, risque de ne sortir de cette situation avant un an ou deux. Mais elle travaille avec la ComUE Paris Seine et Saclay notamment pour créer le nouveau statut des grandes universités de recherche françaises qui prenne en compte les regroupements. Un superbe challenge également.